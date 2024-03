La Jam Du Lundi : François Constantin Spéciale LYLE MAZE Le Baiser Salé Paris, lundi 29 avril 2024.

Le lundi 29 avril 2024

de 20h30 à 22h00

.Tout public. gratuit sous condition

Au Baiser Salé on connait François Constantin et ses jams depuis trente ans, alors autant dire qu’il a invité toute la scène jazz hexagonale à se produire à ses côtés ! Il a su faire de ce rendez-vous

Lyle Mays était surtout connu pour son travail au sein du Pat Metheny Group. Il a joué avec Joni Mitchell, Rickie Lee Jones, Earth Wind & Fire, Bobby McFerrin, David Bowie, Noa et une multitude de musiciens de jazz dont Toots Thielemans, John Scofield, Jaco Pastorius, Bill Frisell, Michael Brecker, Joshua Redman, Marc Johnson, Christian McBride, Jack De Johnette, Steve Swallow, Mark Isham, Eberhard Weber ou Terence Blanchard.

Avec le jeu profond et captivant de Nathan Mollet au piano, l’énergie sans faille de Romain Labaye à la basse et le sens du groove et le son percutant d’Archibald Ligonnière à la batterie, l’hommage à ce grand musicien ne peut être qu’un régal pour les amoureux du jazz, du rock et de la musique électronique !

Une heure de concert qui donne le LA, puis place à la JAM !

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/

La Jam Du Lundi – François Constantin Spéciale LYLE MAZE