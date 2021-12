O?NI release party Dijon, 22 janvier 2022, Dijon.

O?NI release party La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon

2022-01-22 19:00:00 – 2022-01-22 La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad

Dijon Côte-d’Or

EUR 5.5 10 Après plusieurs mois d’accompagnement à La Vapeur, le rappeur dijonnais ONI y célébrera la sortie de son premier album « Who’s Bad », le samedi 22 janvier !

O?NI (FR)

O?NI est un rappeur de la scène underground Dijonnaise. Fort d’une douzaine d’années de pratique, il nous offre à 24 ans son univers poignant et réel à travers son deuxième Album « Who’s Bad ». Hybride d’un rap portant sur la plume, mélangé à une ambiance trap ultra énergique, O?NI nous propose un voyage dans son monde sombre et sans artifices.

« Whos Bad » release party

À l’occasion de la sortie de son nouvel album « Who’s bad » (21.01.2022), O?NI, La Vapeur & PYRprod organisent une release party exceptionnelle !

Rendez-vous à La Vapeur, samedi 22 janvier ! Au programme de la soirée :

– Dès 19h, apéro musical pour vous accueillir et vous présenter l’album en physique ainsi que la nouvelle capsule de tee-shirt ;

– Première partie 100 % dijonnaise composée de rappeurs locaux venus représenter le 21

– Warm Up de folie avec DJ S.Y.F

– Et tout premier concert du nouveau set d’O?NI, composé des nouveaux morceaux de « WHO’S BAD » et de ses meilleurs titres passés, préparez-vous à TURN UP !

À la fin du concert une rencontre avec le public et l’équipe est prévue pour finir de célébrer ensemble la sortie de son nouvel album !

https://www.lavapeur.com/programme/oni-release-party-220122

Après plusieurs mois d’accompagnement à La Vapeur, le rappeur dijonnais ONI y célébrera la sortie de son premier album « Who’s Bad », le samedi 22 janvier !

O?NI (FR)

O?NI est un rappeur de la scène underground Dijonnaise. Fort d’une douzaine d’années de pratique, il nous offre à 24 ans son univers poignant et réel à travers son deuxième Album « Who’s Bad ». Hybride d’un rap portant sur la plume, mélangé à une ambiance trap ultra énergique, O?NI nous propose un voyage dans son monde sombre et sans artifices.

« Whos Bad » release party

À l’occasion de la sortie de son nouvel album « Who’s bad » (21.01.2022), O?NI, La Vapeur & PYRprod organisent une release party exceptionnelle !

Rendez-vous à La Vapeur, samedi 22 janvier ! Au programme de la soirée :

– Dès 19h, apéro musical pour vous accueillir et vous présenter l’album en physique ainsi que la nouvelle capsule de tee-shirt ;

– Première partie 100 % dijonnaise composée de rappeurs locaux venus représenter le 21

– Warm Up de folie avec DJ S.Y.F

– Et tout premier concert du nouveau set d’O?NI, composé des nouveaux morceaux de « WHO’S BAD » et de ses meilleurs titres passés, préparez-vous à TURN UP !

À la fin du concert une rencontre avec le public et l’équipe est prévue pour finir de célébrer ensemble la sortie de son nouvel album !

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon

dernière mise à jour : 2021-12-14 par