Œufs, énigmes et chocolats Bouges-le-Château, dimanche 31 mars 2024.

Œufs, énigmes et chocolats Bouges-le-Château Indre

Venez jouer en famille dans les jardins du château de Bouges !

Les enfants et leur famille sont invités à participer à un jeu de piste dans le jardin. Une manière ludique et originale de visiter le jardin à partir d’énigmes et de repartir avec des chocolats ! 44 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 10:00:00

fin : 2024-03-31 12:00:00

15 Rue du Château

Bouges-le-Château 36110 Indre Centre-Val de Loire

L’événement Œufs, énigmes et chocolats Bouges-le-Château a été mis à jour le 2024-02-26 par ADT INDRE