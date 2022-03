Nuits du Cygne : concert de Moreau Family (Violon, piano et violoncelle) Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages Catégories d’évènement: Six-Fours-les-Plages

Nuits du Cygne : concert de Moreau Family (Violon, piano et violoncelle) Maison du Cygne – Centre d'art Bois de la Coudoulière Six-Fours-les-Plages

2022-06-04 20:30:00

Programme :

– Franz Schubert : Trio pour piano et cordes n°2

Allegro / Andante con moto / Scherzando. Allegro moderato. Trio / Allegro moderato.

– Johannes Brahms : Trio pour piano et cordes n°1

+33 4 94 34 93 18

