Trophée des Iles Hyeres les Palmiers Hyères, vendredi 17 mai 2024.

Trophée des Iles Hyeres les Palmiers Hyères 17 – 20 mai

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-05-17 08:00

Fin : 2024-05-20 23:00

Organisé en partenariat par le IYCH (international yacht club de Hyères) et le Yacht club du Lavandou.

L’épreuve est ouverte à tous les bateaux du système à handicap Osiris Habitable de longueur minimum 8m et de rating brut minimum 17.

Le parcours sera du Lavandou-Hyères et Hyères-Le Lavandou autour de îles.

Hyeres les Palmiers 12 Avenue du Docteur Robin 83400 Hyères Port Hyères 83400 Var