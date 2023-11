Magnifiques THEATRES EN DRACENIE, 14 mai 2024, DRAGUIGNAN.

Michel Kelemenis entraîne ses jeunes danseurs et danseuses dans une mosaïque de gestes, de couleurs, de figures, sur la musique sacrée de J.S. Bach. À leur image, il se joue des codes, des identités, des stéréotypes, glissant du noir et de l’ombre à la couleur et à la lumière le temps d’un vaste mouvement perpétuel entrecoupé d’arrêts sur images. Le regard tourné vers le futur, il invente un espace dansé ouvert à la grâce de l’éclosion et de l’invention impulsée par la jeunesse. Et s’engage dans le tourbillon de la vie en compagnie du musicien électro de la scène berlinoise Angelos Liaros Copola, complice de ses précédents opus Légende et Coup de grâce. Le mariage est audacieux, baroque et contemporain à la fois, comme un miroir tendu au souffle de joie intense et vitale de la jeunesse… et de la danse. Ouverture des portes à 19h00. Possibilité de se restaurer sur place. Informations d’accès : PARKING DES ALLEES D’AZEMAR Michel Kelemenis Michel Kelemenis

THEATRES EN DRACENIE DRAGUIGNAN Bd Georges Clémenceau Var

