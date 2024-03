Nuit Européenne des Musées 20ème édition Tourrettes, samedi 18 mai 2024.

Nuit Européenne des Musées 20ème édition Tourrettes Var

Un soir de printemps, vous êtes invités à Tourrettes, à approcher des chefs-d’oeuvres et découvrir une collection atypique les sculptures, tableaux et poèmes du célèbre dinandier d’Art- écrivain Paul Maurice Perrier Morillon au Musée d’Art et d’Essais.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 18:00:00

fin : 2024-05-18 20:00:00

4, Rue de la Jetterie

Tourrettes 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

