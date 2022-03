Nuit internationale de la chauve-souris au marais de Villers-Blonville Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Villers-sur-Mer Calvados A l’occasion de la Nuit Internationale de la chauve-souris, partez à la rencontre de ces mammifères fascinants, de leurs mœurs à leur biologie. Sortie nocturne à l’écoute de leurs ultra-sons avec la batbox. Pensez à prendre des vêtements adéquats pour une sortie en extérieur ainsi que de bonnes chaussures.

Sur réservation : places limitées

