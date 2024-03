Musique à La Prée Ségry, dimanche 31 mars 2024.

Dimanche

Nouveau concert à la Prée dans le cadre de Musique à la Prée avec Fleur Grüneissen et Anaïs Benoit, flûtes.

Œuvres de C. Debussy, Mozart, Koechlin, Bartok, Piazzola et Takemitsu.

Réservation recommandée. 1313 13 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 15:00:00

fin : 2024-03-31

La Prée

Ségry 36100 Indre Centre-Val de Loire billeterie@musiquealapree.fr

L’événement Musique à La Prée Ségry a été mis à jour le 2024-03-10 par BERRY