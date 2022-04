Musée vivant de l’énergie Rai Rai Catégories d’évènement: Orne

Musée vivant de l'énergie
Musée Vivant de l'énergie 7 rue de la gare
Rai

2022-06-26 – 2022-06-26

Musée sur les énergies utilisées de 1800 à 1950 dans les petites et grandes entreprises, implanté à Rai (Orne) dans une authentique usine de 1916 qui emboutissait à chaud les métaux cuivreux. Vous pourrez découvrir des moteurs industriels, agricoles, des machines à vapeur restaurées et remis dans un environnement proche de l'origine, le tout en fonctionnement. Une salle des maquettes retrace l'évolution des moulins à eau et vent. D'autres applications comme un manège à chevaux, des turbines hydrauliques de type Francis, un bélier et d'autres objets complètent cette collection. Les horaires seront communiqués un mois avant chaque date.

