Stage de chant et marche vers les églises des Hauts du Perche La Haute Chesnaie Tourouvre au Perche, mercredi 8 mai 2024.

Tourouvre au Perche Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-05-08

fin : 2024-05-11

Quatre jours de chant collectif en polyphonie et de marche dans les sous-bois du Perche, avec Nicolas Leguet, chef de Choeur. et l’association « Arts Perchés ». Le long de circuits pédestres accessibles à tous, nous mettons en voix et en pas des chants découverts durant le stage, avec comme point d’orgue une arrivée chantée dans les églises environnantes. Moments magiques en perspective !

Au programme : apprentissage d’un chant collectif et technique vocale le matin. Départ et marche jusqu’à une église du Perche l’après-midi où nous ferons résonner nos voix, et nos chants.

Quatre jours de chant collectif en polyphonie et de marche dans les sous-bois du Perche, avec Nicolas Leguet, chef de Choeur. et l’association « Arts Perchés ». Le long de circuits pédestres accessibles à tous, nous mettons en voix et en pas des chants découverts durant le stage, avec comme point d’orgue une arrivée chantée dans les églises environnantes. Moments magiques en perspective !

Au programme : apprentissage d’un chant collectif et technique vocale le matin. Départ et marche jusqu’à une église du Perche l’après-midi où nous ferons résonner nos voix, et nos chants.

.

La Haute Chesnaie TOUROUVRE

Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie artsperches@gmail.com



Mise à jour le 2024-01-11 par Office de Touisme des Hauts du Perche