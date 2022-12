Flaubert de la tête aux pieds Musée Flaubert et Histoire de la Médecine Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Flaubert de la tête aux pieds Musée Flaubert et Histoire de la Médecine, 21 décembre 2022, Rouen. Flaubert de la tête aux pieds Mercredi 21 décembre, 10h00 Musée Flaubert et Histoire de la Médecine

Réservation obligatoire / 3,50€

Atelier en famille à partir de 4 ans Musée Flaubert et Histoire de la Médecine 51 Rue de Lecat, 76000 Rouen Quartier Pasteur Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie Venez découvrir le schéma corporel à travers une visite-découverte du musée en famille, un conte et un atelier autour du personnage de Flaubert.

