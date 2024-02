Festival Pierres en Lumières Rouen, vendredi 17 mai 2024.

Festival Pierres en Lumières Rouen Seine-Maritime

Vendredi

À l’occasion de sa 9e édition, du 17 au 19 mai 2024, le Département de la Seine-Maritime et la Fondation du patrimoine invitent le public à découvrir son patrimoine pour partager un moment magique et convivial, propice aux découvertes de nuit Ponts, châteaux, églises, chapelles, mairies, moulins, halles, clos-masure, phares, poste de douane, maisons d’armateurs, usines et témoins du passé industriel, sites mémoriels, monuments historiques, musées mais aussi parcs et jardins… Illuminés et animés par des communes, des associations, des propriétaires-particuliers et le Département.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17

fin : 2024-05-19

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

