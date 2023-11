Bal carnavalesque de l’Harmonie Mothern, 13 février 2024, Mothern.

Mothern,Bas-Rhin

Soirée de clôture du carnaval 2024 animée par l’orchestre »TOPS » avec la crémation de la sorcière. RDV à 18h Place de la Wacht pour l’accompagner en fanfare sur son bûcher. Restauration sur place..

2024-02-13 fin : 2024-02-13 . EUR.

Mothern 67470 Bas-Rhin Grand Est



Closing evening of Carnival 2024 with the « TOPS » band and the cremation of the witch. Meet up at 6pm at Place de la Wacht to accompany her on her pyre with fanfare. Catering on site.

Noche de clausura del Carnaval 2024 con la orquesta « TOPS » y la cremación de la bruja. Nos vemos a las 18:00 en la Place de la Wacht para acompañarla en su pira con una banda de música. Catering in situ.

Abschlussabend des Karnevals 2024, der von der Band »TOPS » mit der Einäscherung der Hexe gestaltet wird. Treffpunkt um 18 Uhr auf dem Place de la Wacht, um sie mit einer Blaskapelle auf ihrem Scheiterhaufen zu begleiten. Verpflegung vor Ort.

