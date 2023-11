Bal carnavalesque du Tennis Club Mothern, 8 février 2024, Mothern.

Mothern,Bas-Rhin

Soirée animée par l’orchestre »SANTA LUCIA ». Restauration sur place..

2024-02-08 fin : 2024-02-08 . EUR.

Mothern 67470 Bas-Rhin Grand Est



Evening entertainment by the « SANTA LUCIA » band. Catering on site.

Animación nocturna a cargo de la banda « SANTA LUCIA ». Catering in situ.

Abendveranstaltung mit dem Orchester »SANTA LUCIA ». Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-03 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg