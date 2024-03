MOSELLE TERRE DE JEUX 2024 TERRE DE GAMING Rue de l’Europe Amnéville, samedi 23 mars 2024.

Terre de Jeux 2024

Place au jeu vidéo et au sport sous toutes leurs formes avec Moselle Terre de Gaming :

Sur l’espace « Terre de Jeux » découvrez les sports connectés et lancez-vous dans de nouvelles pratiques sportives avec les vélos connectés, des simulateurs d’aviron, du ring-fit ou encore de la réalité virtuelle… et des rencontres avec des Talents 2024 !

Sur l’espace « Gaming PC »: profitez d’une grande variété de jeux libres sur PC avec notamment des tournois League Of Legend, Rocket League ou encore Team Fight Tacticts ! Ces matchs seront commentés en direct et en ligne !

Sur l’espace « Gaming Jeux de Combats » les plus téméraires tenteront de remporter la victoire dans des tournois amateurs sur les jeux Street Fighter, Tekken 8, Naruto One Piece…

Sur l’espace « Gaming accès libre » venez tester une grande variété de jeux sur consoles récentes et sur PC, initiez-vous au codage ou révisez vos classiques avec les consoles de rétro-gaming et les bornes d’arcade !

—- Des animations pour tous —

Pendant ces deux jours, Moselle Terre de Gaming, c’est aussi de nombreuses animations autour du sport, du parasport et du jeu vidéo :

un tournoi de Wii® Bowling pour des seniors en lien avec l’association Silver Geek ;

des conférences sur l’accessibilité liée au handicap dans le milieu sportif et celui du jeu vidéo ;

des animations autour de la danse (Just dance) avec de danseurs K-POP et des défilés de cosplayers ;

et d’autres surprises à découvrir !Tout public

0 EUR.

Début : 2024-03-23 10:00:00

fin : 2024-03-23 20:00:00

Rue de l’Europe Club 2024 Moselle E-MAX

Amnéville 57360 Moselle Grand Est

