FÊTE DU MUGUET Dabo, vendredi 3 mai 2024.

La Fête du Muguet revient à Dabo ! Pour cette 15e édition, retrouvez Ma Bonne Étoile, Elsass Power, Robin Leon, Déclic, Marley Brown, l’orchestre Stéréo et l Nider Groupe sur une piste de danse de 150 m² ! Buvette et restauration (grillades, bretzels garnis, pizzas-flams, gâteaux etc). Organisé par l’association Jetzt Geht’s Los.Tout public

5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 18:30:00

fin : 2024-05-04

1000 rue du Rott

Dabo 57850 Moselle Grand Est

