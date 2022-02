Mois du Film Documentaire Trémorel, 20 novembre 2022, Trémorel.

Mois du Film Documentaire Trémorel

2022-11-20 – 2022-11-20

Trémorel Côtes d’Armor Trémorel

Le Mois du film documentaire est un évènement national qui a pour vocation de mettre en valeur un genre spécifique, le documentaire et de faire découvrir des œuvres de qualité, souvent peu diffusées et portées par des auteurs, à un public vaste et divers.

Le Mois du film documentaire a lieu chaque année en novembre.

http://www.moisdudoc.com/

Trémorel

