URBEST METZ EXPO Metz, 23 janvier 2024, Metz.

Metz,Moselle

UBREST est le Salon des maires et des décideurs de l’Espace Public du Grand-Est.

Il rassemblera une fois encore tous les acteurs majeurs de la commande publique : partenaires institutionnels spécialisés dans la gestion, les services, l’aménagement et le développement des collectivités territoriales.. Adultes

Mercredi 2024-01-23 09:00:00 fin : 2024-01-23 18:00:00. 0 EUR.

METZ EXPO Rue de la Grange aux Bois

Metz 57070 Moselle Grand Est



UBREST is the trade show for mayors and decision-makers in public spaces in the Grand-Est region.

Once again, it will bring together all the major players in public procurement: institutional partners specializing in the management, services, planning and development of local authorities.

UBREST es la feria de los alcaldes y responsables del espacio público de la región del Gran Este.

Una vez más, reunirá a los principales actores de la contratación pública: socios institucionales especializados en la gestión, los servicios, la planificación y el desarrollo de las colectividades locales.

UBREST ist die Messe für Bürgermeister und Entscheidungsträger des öffentlichen Raums in der Region Grand-Est.

Sie versammelt erneut alle wichtigen Akteure des öffentlichen Auftragswesens: institutionelle Partner, die auf die Verwaltung, die Dienstleistungen, die Planung und die Entwicklung der Gebietskörperschaften spezialisiert sind.

