Merlin, l’apprenti enchanteur MAM (Maison des arts et de la musique) Orléans, dimanche 31 mars 2024.

Merlin, l’apprenti enchanteur Spectacle jeune public à partir de 5 ans, Comédie aventure Dimanche 31 mars, 16h00 MAM (Maison des arts et de la musique) Tarif réduit (-12ans) : 8€

Plein tarif : 10€

Merlin l’enchanteur, encore jeune apprenti, a perdu ses pouvoirs magiques. Bien décidé à les récupérer, il s’aventure à Brocéliande Nord, un endroit peuplé de dragon et lutins…

Mais est-ce là-bas, loin de chez lui, qu’il retrouvera le chemin de sa magie ?

Un thème fort : La transmission de la confiance en soi chez l’enfant !

MAM (Maison des arts et de la musique) 10 Cours Victor hugo 45100 Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire