Atelier en famille – Dessin digital « Palette Lumineuse » Centre d’Art contemporain – Les Tanneries Amilly, dimanche 28 avril 2024.

Atelier en famille – Dessin digital « Palette Lumineuse » Atelier en famille – Dessin digital « Palette Lumineuse » Dimanche 28 avril, 15h00 Centre d’Art contemporain – Les Tanneries

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-28T15:00:00+02:00 – 2024-04-28T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-28T15:00:00+02:00 – 2024-04-28T17:00:00+02:00

Dans le cadre du Printemps du dessin, du stylo bic au fusain en passant par le numérique, découvrez le dessin contemporain sous toutes ses formes ! Au gré d’ateliers artistiques thématiques pour petits et grands, initiez-vous aux multiples techniques du dessin. À l’image de l’exposition Multimondes Multiples de Clément Bagot, visible dans la Galerie Haute du Centre d’art du 16 mars au 5 mai 2024, jouez avec les échelles, explorez les formes et les textures, et prenez part à un voyage graphique poétique, multiforme et unique aux côtés d’un médiateur-plasticien.

Ce dimanche, essayez-vous au dessin digital sur tablette tactile via une application dédiée et, à partir d’une photographie d’une ville illuminée de nuit vue du ciel, continuez à votre façon ce réseau lumineux en variant les échelles, les tracés, les densités !

Atelier gratuit sur réservation, limité à 10 participants.

Dès 12 ans. Les enfants doivent être accompagnés.

Renseignements et réservation : contact-tanneries@amilly45.fr / 02.38.85.28.50.

Centre d’Art contemporain – Les Tanneries 234 RUE DES PONTS 45200 AMILLY Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « mailto:contact-tanneries@amilly45.fr »}]