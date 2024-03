Mérina, l’or d’Espagne Rocher de Palmer Cenon, mercredi 20 mars 2024.

Mérina, l’or d’Espagne Un spectacle gratuit, hommage à la région Castille-et-Léon, entre chorégraphie et défilé de mode… Mercredi 20 mars, 20h30 Rocher de Palmer entrée libre

Coorganisé par l’OCAC, la Ville de Cenon et le Rocher de Palmer, le « Mois de la danse » se poursuit. Après les stages, place aux spectacles avec « Merina, l’or d’espagne » et « Des corps de ballet » le 21 avril.

Merina, l’or d’Espagne

La fusion artistique de Merina par Otezya met en lumière l’héritage de la laine mérinos et célèbre la créativité et l’identité espagnoles.

Danse, musique électronique et mode tissent une création originale où l’élégance se place en maître d’oeuvre.

La griffe pour hommes Oteyza propose un spectacle captivant et immersif construit en quatre chapitres, chacun explorant un aspect unique de la mode et de l’art de la région Castille-et-Léon.

Entre défilé et chorégraphie, les 8 danseurs de Merina illustrent cette épopée de la création espagnole, point de rencontre et d’équilibre entre le savoir-faire traditionnel et le monde d’après.

Acte 1, La naissance, présente l’origine de la laine mérinos, matière vivante et source de transformation.

L’acte 2, Le trait, dessine l’histoire de la création artisanale de haute qualité, inspiratrice d’une mode espagnole alors prête à s’élever au-delà de ses frontières, comme racontée dans l’acte 3, L’oeuvre vivante.

L’épopée se clôt avec le dernier chapitre, Haute avant-garde, célébration de la couleur, de la liberté et de l’évolution des pratiques artistiques croisées avec le numérique.

Musique : Tagore González, chorégraphie : Antonio Najarro, Mise en scène : Príamo Studio

Rocher de Palmer 1, rue Aristide Briand 33152 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine