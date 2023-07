Mercredis ludiques et numériques Bibliothèque François Villon Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Mercredis ludiques et numériques Bibliothèque François Villon Paris, 27 septembre 2023, Paris. Le mercredi 15 novembre 2023

de 15h00 à 17h00

Le mercredi 27 septembre 2023

Le mercredi 18 octobre 2023

Le mercredi 25 octobre 2023

.Tout public. gratuit

Les Mercredis ludiques, le nouveau rendez-vous de la bibliothèque François Villon ! Un mercredi par mois, un atelier est proposé aux plus jeunes pour jouer, créer, inventer, découvrir… Mercredi numérique : Mercredi 27 septembre, de 15h à 17h : Jeux vidéo

Jeux vidéo Mercredi 15 novembre, de 15h à 17h : Atelier Tablette autour de la musique Mercredi ludique : Mercredi 18 octobre , de 15h à 17h : Atelier cyanotype et histoire de la photographie

Atelier cyanotype et histoire de la photographie Mercredi 25 octobre, de 15h à 17h : Ateliers jouets d'optiques (Mon 1er festival) Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris Contact : +33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr

