Enquêteur en herbe, 1 avril 2023, Ménestreau-en-Villette ADRT45 Ménestreau-en-Villette.

Enquêteur en herbe

Route de Marcilly Ménestreau-en-Villette Loiret

2023-04-01 10:00:00 – 2023-11-12 12:00:00

Ménestreau-en-Villette

Loiret

Ménestreau-en-Villette Loiret Centre-Val de Loire .

Une carte éditée par la Fédération Française de course d’Orientation et un bon sens de l’orientation et vous voilà parti à la recherche de 15 balises dissimulées dans la forêt proche du château. Le but ? Trouver le nom d’un mystérieux petit animal. À chaque balise, il faudra répondre aux énigmes et résoudre les jeux de logique. Au fil du jeu, les enquêteurs en herbe de 6 à 12 ans découvriront la nature qui les entoure. N’hésitez pas à vous équiper d’une boussole !

Pour les initiés et les plus aguerris notre carte de course d’orientation est désormais remise à jour avec une quarantaine de balises réparties sur les 300 Ha du site. Le parcours complet pouvant faire jusqu’à 7 km.

La course d’orientation et le jeu de piste « Enquêteur en herbe » sont sans réservation.

contact@domainduciran.com +33 2 38 76 90 93 http://domaineduciran.com/

