Et Patati et Patata et Pause-Café Médiathèque Marguerite Gurgand Chef-Boutonne Catégories d’Évènement: Chef-Boutonne

Deux-Sèvres Et Patati et Patata et Pause-Café Médiathèque Marguerite Gurgand Chef-Boutonne, 15 novembre 2023, Chef-Boutonne. Chef-Boutonne,Deux-Sèvres Pause-café discussion lectures, films…tous les premiers mercredis du mois, d’octobre à mai, à 16h.

Médiathèque Marguerite Gurgand Place Cail

Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Coffee break discussion readings, films…every first Wednesday of the month, from October to May, at 4pm Pausa café con lecturas, películas… todos los primeros miércoles de mes, de octubre a mayo, a las 16.00 horas Kaffeepause Diskussion Lesungen, Filme…jeden ersten Mittwoch im Monat, von Oktober bis Mai, um 16 Uhr

