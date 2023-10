L’aventure généalogique : avons-nous hérité d’un destin ? par Michel DOUSSET 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay, 7 mai 2024, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Conférence proposée par l’Université inter-âges

C’est quoi, au fond, le destin, dès notre généalogie? L’histoire de nos vies serait-elle déjà écrite, déterminée par nos origines familiales, nos origines sociales, nos origines culturelles ? Avons-nous vraiment hérité de notre identité ? Entre destin et destinée : c’est la vie qui va !.

2024-05-07 fin : 2024-05-07 16:30:00. .

1 Rue Denfert-Rochereau Cinéma Le Foyer

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Conference proposed by the Université inter-âges

What is destiny, after all, when it comes to our genealogy? Is the story of our lives already written, determined by our family origins, our social origins, our cultural origins? Have we really inherited our identity? Between destiny and fate: life goes on!

Conferencia organizada por la Université inter-âges

¿Qué es realmente el destino, a partir de nuestra genealogía? ¿Está ya escrita la historia de nuestras vidas, determinada por nuestros orígenes familiares, nuestros orígenes sociales, nuestros orígenes culturales? ¿Hemos heredado realmente nuestra identidad? Entre la fatalidad y el destino: ¡la vida sigue!

Von der Université inter-âges vorgeschlagene Konferenz

Was ist eigentlich das Schicksal, wenn es um unsere Genealogie geht? Ist die Geschichte unseres Lebens bereits geschrieben, bestimmt durch unsere familiäre, soziale und kulturelle Herkunft? Haben wir unsere Identität wirklich geerbt? Zwischen Schicksal und Bestimmung: Es ist das Leben, das geht!

