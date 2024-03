Conte musical Mumiq, fille du vent Au conservatoire Tyndo Thouars, mardi 7 mai 2024.

Les élèves de Musique Lab’, accompagné d’un ensemble instrumental composé de professeurs du conservatoire, vous proposent de découvrir le conte musical Mumiq, fille du vent de Geneviève Laloy au conservatoire Tyndo à Thouars.

À travers une narration et 9 chansons originales à une, deux et trois voix, ce conte évoque la vie d’une tribu vivant dans le Grand Nord. À travers les mots et la musique, le compositeur évoque des images d’une force incroyable d’un peuple invisible de son pays, les Inuits. Une terre blanche de glace et bleue la nuit, où l’homme et l’animal doivent coexister, s’affronter et se comprendre.

Deux représentations vous sont proposées à 18h30 et à 20h30

Au conservatoire Tyndo 6 Rue du Président Tyndo

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@maisonduthouarsais.com

