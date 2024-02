Orchidées de la carrière du Puits d’Enfer Saint-Maixent-l’École, mercredi 8 mai 2024.

Orchidées de la carrière du Puits d’Enfer Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Présentation des orchidées et de la diversité de cette ancienne carrière.

Site sensible à accès réglementé, ouvert pour l’occasion aux personnes de plus de 12 ans.

Prévoir des bottes ou chaussures de rando.

Sur inscription, nombre de participants limité. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08 14:00:00

fin : 2024-05-08

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine jc.jude@wanadoo.fr

L’événement Orchidées de la carrière du Puits d’Enfer Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2024-02-13 par OT Haut Val De Sèvre