« DES FEMMES ET DES AILES » Médiathèque Lamartine Mende

Mende

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-03 11:00:00

fin : 2024-01-27 19:00:00 Exposition sur les infirmières Pilotes Secouristes de l’Air présentée par la Croix-Rouge française. Entrée libre.

Renseignements : 04 66 65 36 66….

Médiathèque Lamartine

Mende 48000 Lozère Occitanie

