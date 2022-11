Projection : En attendant la neige Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Projection : En attendant la neige Médiathèque Andrée Chedid, 17 décembre 2022, Tourcoing. Projection : En attendant la neige Samedi 17 décembre, 16h00 Médiathèque Andrée Chedid

Gratuit, réservation conseillée.Tout public à partir de 4 ans.

Pour fêter la fin d’année, nous vous proposons une sélection de courts-métrages d’animation pour toute la famille : En attendant la neige. Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Belencontre Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre

03 59 63 44 00 https://mediatheque.tourcoing.fr Des hauteurs du Mexique aux plaines d’Europe centrale, En attendant la neige dévoile cinq films d’animation courts et singuliers, de cinq réalisateurs aux univers graphiques et narratifs riches et variés.

Un ensemble de petites flammes pour se réchauffer le regard et l’âme à l’approche de l’hiver.

2022-12-17T16:00:00+01:00

2022-12-17T17:00:00+01:00 Folimage

