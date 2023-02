Maxime Gasteuil – Retour Aux Sources (Théâtre Edouard VII, Paris) THEATRE ÉDOUARD VII PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Maxime Gasteuil – Retour Aux Sources (Théâtre Edouard VII, Paris) THEATRE ÉDOUARD VII, 3 février 2023 00:00, PARIS. Maxime Gasteuil – Retour Aux Sources (Théâtre Edouard VII, Paris) Maxime Gasteuil. Un spectacle à la date du 2023-02-03 au 2023-03-25 19:00. Tarif : 25.0 49.0 euros. THEATRE ÉDOUARD VII PARIS Paris . Varion Productions (2-1069545 / 3-1069546) présente Maxime Gasteuil. MAXIME GASTEUIL – RETOUR AUX SOURCESDepuis son premier spectacle dans lequel il s’énervait contre le manque de bon sens de notre époque, Maxime Gasteuil a tout essayé pour se calmer : le yoga, les dîners entre potes, voyager jusqu’à Tulum… Mais c’est en quittant Paris et en retournant chez ses parents, à St-Emilion, qu’il a enfin compris pourquoi… Il ne se calmera jamais.Un vrai Retour Aux Sources !N° téléphone accès PMR : 01 47 42 59 92. Maxime Gasteuil Votre billet est ici. Varion Productions (2-1069545 / 3-1069546) présente Maxime Gasteuil. MAXIME GASTEUIL - RETOUR AUX SOURCES Depuis son premier spectacle dans lequel il s’énervait contre le manque de bon sens de notre époque, Maxime Gasteuil a tout essayé pour se calmer : le yoga, les dîners entre potes, voyager jusqu’à Tulum… Mais c’est en quittant Paris et en retournant chez ses parents, à St-Emilion, qu’il a enfin compris pourquoi… Il ne se calmera jamais. Un vrai Retour Aux Sources ! N° téléphone accès PMR : 01 47 42 59 92 Votre billet est ici.

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu THEATRE ÉDOUARD VII Adresse 10, place Édouard VII Ville PARIS Tarif 25.0-49.0 euros lieuville THEATRE ÉDOUARD VII PARIS Departement Paris

THEATRE ÉDOUARD VII PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Maxime Gasteuil – Retour Aux Sources (Théâtre Edouard VII, Paris) THEATRE ÉDOUARD VII 2023-02-03 was last modified: by Maxime Gasteuil – Retour Aux Sources (Théâtre Edouard VII, Paris) THEATRE ÉDOUARD VII THEATRE ÉDOUARD VII 3 février 2023 00:00 THEATRE ÉDOUARD VII PARIS

PARIS Paris