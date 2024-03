Mathieu SAGLIO Le violoncelle aux mille accents | Château des Bretonnières Erbrée, vendredi 29 mars 2024.

Mathieu SAGLIO Le violoncelle aux mille accents | Château des Bretonnières Erbrée Ille-et-Vilaine

Dans le cadre de la saison culturelle de Thélème, la culture en pleine nature au Château des Bretonnières à Erbrée.

Concert de Mathieu SAGLIO Le violoncelle aux mille accents

Aux confins des cathédrales occidentales, des souks du Maghreb, du tango sud- américain et du flamenco espagnol, Mathieu Saglio, concertiste et compositeur se produisant à travers toute l’Europe, nous partage ses fascinantes compositions.

Matthieu Saglio est en train de s’imposer comme l’un des grands sinon le plus grand des violoncellistes jazz français. Couleurs Jazz

Les parenthèses enchantées d’un voyage inoubliable, une musique d’une pureté et d’une sérénité absolues. Ouest France

Concertiste et compositeur se produisant à travers toute l’Europe, Matthieu Saglio nous offre ici un répertoire enchanté par son seul violoncelle, mariant la tradition classique aux couleurs sonores issues de ses rencontres aux quatre coins du monde.

Grâce au sampler et à sa magie, il façonne en direct des architectures sonores à plusieurs voix, dévoilant les multiples facettes de son instrument et laissant une place majeure à l’improvisation.

Une série de compositions émouvantes où s’entremêlent les échos des cathédrales

occidentales, des souks du Maghreb, du tango sud-américain et du flamenco espagnol.

Violoncelle, composition, sampler Matthieu Saglio

> Concert et apéritif gourmand

> Durée du concert 1h10 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 20:30:00

fin : 2024-03-29 22:30:00

Lieu-dit La Bretonnière

Erbrée 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne

