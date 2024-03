Marche renforcement musculaire + stretching Saint-Étienne-d’Orthe, mardi 26 mars 2024.

Marche renforcement musculaire + stretching Saint-Étienne-d’Orthe Landes

Rendez-vous tous les mardi avec Julie pour une marche de renforcement musculaire et de stretching.La séance se déroulera à l’extérieur pour les beaux jours (lieux pouvant varier entre Saint Etienne d’Orthe et Port de Lanne).

En cas d’intempéries cela se fera dans la salle Capranie pour pratiquer au sec. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-26 10:00:00

fin : 2024-03-26 11:00:00

Salle Capranie

Saint-Étienne-d’Orthe 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine

