Visite des arènes de Bahus-Soubiran Bahus-Soubiran, lundi 29 avril 2024.

Visite des arènes de Bahus-Soubiran Bahus-Soubiran Landes

Venez découvrir les arènes de Bahus-Soubiran avec Guy passionné par son terroir et désirant le faire partager au visiteur. Cette expérience inédite et originale est l’occasion de découvrir des endroits insolites et les petits secrets qui composent toute la richesse du département.

La FFCL propose ainsi de faire connaître et apprécier la Course landaise aux spectateurs néophytes visiteurs, touristes, nouveaux habitants…

Inscription au 05 58 71 64 70 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-29 14:00:00

fin : 2024-04-29 16:00:00

Bahus-Soubiran 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine

