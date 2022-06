Marche Gourmande – Guipry-Messac Guipry-Messac Guipry-Messac Catégories d’évènement: Guipry-Messac

Ille-et-Vilaine Guipry-Messac Partez à la découverte des villages aux alentours de Guipry-Messac avec leur patrimoine historique local. Une belle idée de sortie en famille ou entre amis le tout ponctué de 4 étapes, où vous pourrez déguster des produits du terroir. A la fin de la boucle ces étapes auront composé un véritable repas.

Départ de la Salle Claude Michel – Salle polyvalente

