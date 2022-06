Marché fermier et soirée tartes flambées Lapoutroie Lapoutroie Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Lapoutroie

Marché fermier et soirée tartes flambées Lapoutroie, 8 juillet 2022, Lapoutroie. Marché fermier et soirée tartes flambées

Ferme des Schalandos Lapoutroie Haut-Rhin

2022-07-08 17:00:00 – 2022-07-08 23:59:00 Lapoutroie

Haut-Rhin Les Jeunes Agriculteurs du Pays Welche vous convient à leur fameuse soirée tarte flambées à la ferme. Rendez-vous à partir de 17h pour une visite de la ferme.

Les Jeunes Agriculteurs du Pays Welche vous convient à leur fameuse soirée tarte flambées à la ferme. Rendez-vous à partir de 17h pour une visite de la ferme.

Puis, jusqu'à 20h, marché à la ferme avec une quinzaine de producteurs et d'artisans locaux. Terminez votre soirée en beauté autour d'une tarte flambée préparée par les Jeunes Agriculteurs de la vallée. Vous pourrez également vous hydrater à la buvette présente toute la soirée, et profiter de l'animation musicale. Marché de producteurs et artisans et visite de ferme. Soirée tarte flambées. +33 3 89 22 28 25

