Marché estival nocturne Ligny-le-Châtel, 8 juillet 2022, Ligny-le-Châtel.

Marché estival nocturne Parc de la Noue-Marou Avenue de la Noue Marou Ligny-le-Châtel

2022-07-08 16:00:00 – 2022-07-08 22:00:00 Parc de la Noue-Marou Avenue de la Noue Marou

Ligny-le-Châtel Yonne Ligny-le-Châtel

EUR L’évènement situé dans un parc arboré en bordure de rivière sera accompagné d’animations avec un village enfants (jeux variés et structures gonflables) et un concert en soirée. Il sera possible de se restaurer sur place avec des plats de traiteurs, buvette et crêpes et churros.

atelier.terreicaunaise@gmail.com

Parc de la Noue-Marou Avenue de la Noue Marou Ligny-le-Châtel

