MARCHE DES SEIGNEURS Sierck-les-Bains, 22 mai 2022, Sierck-les-Bains.

MARCHE DES SEIGNEURS Sierck-les-Bains

2022-05-22 08:30:00 08:30:00 – 2022-05-22 19:00:00 19:00:00

Sierck-les-Bains Moselle Sierck-les-Bains

10 EUR

Pour la 19ème année consécutive, la Marche des Seigneurs, ouverte à tous, entraînera les randonneurs du XXIème siècle sur les vieux sentiers utilisés au Moyen-Âge entre les deux châteaux emblématiques de Moselle Nord : le château des Ducs de Lorraine à Sierck-les-Bains et le château de Malbrouck à Manderen. Parcours de 10km et 20km sont proposés !

Cette randonnée-spectacle permet de se replonger totalement dans l’atmosphère du Moyen-Âge à travers de nombreuses animations tout au long du parcours entre les deux châteaux.

Au total 10 points d’animations sur le parcours et sur la terrasse sommitale au Château des Ducs de Lorraine. Pour cette nouvelle édition, 6 compagnies médiévales et vikings seront présentes à Sierck les bains et vous surprendront aux détours des chemins.

Possibilité également de visiter la nouvelle exposition René Goscinny scénariste, quel métier ! au château de Malbrouck

Petite restauration et buvette sur place.

+33 3 82 83 67 97

Sierck-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-05-09 par TROIS FRONTIERES TOURISME