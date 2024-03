MARCHÉ DE PRODUCTEURS LOCAUX Marville, samedi 21 décembre 2024.

Samedi

Les producteurs locaux du marché de Marville proposent légumes, charcuterie, tisanes, pains, farines, etc.

Artisanat local bois, couture, bijoux, ferronnerie d’art, stand des associations, etc.

Les produits du terroir légumes de Delphine, d’Hervé ou de David, charcuterie de Francis, fromages de Jean-Paul, produits crétois de Constantin, tisane de Lise, pain de Jean-Pierre et Mireille, farine et lentilles d’Agnès, etc.

Mais aussi de l’artisanat local bois tourné de Joël, couture de Christine et Anne, ferronnerie d’art. Stand ouvert aux associations. Dégustation de bières locales comme Charmoy, Orval ou Rarécourt.

En hiver, à la salle des fêtes.

En été, sur la place Saint-Benoit.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-21 09:00:00

fin : 2024-12-21 12:30:00

Place Saint-Benoît

Marville 55600 Meuse Grand Est catherine.louste@yahoo.fr

L’événement MARCHÉ DE PRODUCTEURS LOCAUX Marville a été mis à jour le 2024-03-05 par OT TRANSFRONTALIER PAYS DE MONTMEDY