Mélecey Haute-Saône Mélecey L’association Mel ‘Vil organise une marche le dimanche 15 mai 2022.

Départ à 9 heures dans la cour de l’école de MELECEY. Les personnes qui le souhaitent peuvent manger sur place après cette marche.

Au menu : Apéritif, Chou chinois, saucisses, frites, fromage, dessert et café. Afin que tout le monde puisse se réjouir de déguster une part de gâteaux avec le café, nous vous invitons à participer à leurs confections. Une participation de 8 € par adulte et 5 € par enfant, est demandée pour le repas (à régler à l’inscription avant le 11 mai).

