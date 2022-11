Marché de Noël – Octeville-sur-Mer Octeville-sur-Mer Octeville-sur-Mer Catégories d’évènement: Octeville-sur-Mer

Seine-Maritime

Marché de Noël – Octeville-sur-Mer Octeville-sur-Mer, 3 décembre 2022, Octeville-sur-Mer. Marché de Noël – Octeville-sur-Mer

Place du Général Charles de Gaulle Octeville-sur-Mer Seine-Maritime

2022-12-03 – 2022-12-04 Octeville-sur-Mer

Seine-Maritime Octeville-sur-Mer La ville d’Octeville-sur-Mer vous donne rendez-vous le samedi 3 décembre (de 10h à 20h) et le dimanche 4 décembre (de 10h à 18h) pour son marché de Noël. Venez découvrir une trentaine de stands, afin de peaufiner vos cadeaux de Noël ! Programme :

> Samedi 3 décembre :

– L’Ortiellerie : confection de décorations de Noël avec des éléments de récupération (décoration zéro déchets de 10h à 13h / confection de bougies de 14h à 17h / confection de couronnes végétales de 17h30 à 20h). > Dimanche 4 décembre :

– Le Pont des Scènes : reprise par une chorale « Melting Avenue » des standards de Noël de 11h à 12h.

– Les écuries de Champemerle : tours en calèche de 14h à 18h. Durant tout le week-end, vous pourrez profiter du manège et de la pêche aux canards. La ville d’Octeville-sur-Mer vous donne rendez-vous le samedi 3 décembre (de 10h à 20h) et le dimanche 4 décembre (de 10h à 18h) pour son marché de Noël. Venez découvrir une trentaine de stands, afin de peaufiner vos cadeaux de Noël ! Programme :

> Samedi 3 décembre :

– L’Ortiellerie : confection de décorations de Noël avec des éléments de récupération (décoration zéro déchets de 10h à 13h / confection de bougies de 14h à 17h / confection de couronnes végétales de 17h30 à 20h). > Dimanche 4 décembre :

– Le Pont des Scènes : reprise par une chorale « Melting Avenue » des standards de Noël de 11h à 12h.

– Les écuries de Champemerle : tours en calèche de 14h à 18h. Durant tout le week-end, vous pourrez profiter du manège et de la pêche aux canards. +33 2 35 54 62 80 https://www.octevillesurmer.fr/marche-de-noel/ Octeville-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Octeville-sur-Mer, Seine-Maritime Autres Lieu Octeville-sur-Mer Adresse Place du Général Charles de Gaulle Octeville-sur-Mer Seine-Maritime Ville Octeville-sur-Mer lieuville Octeville-sur-Mer Departement Seine-Maritime

Marché de Noël – Octeville-sur-Mer Octeville-sur-Mer 2022-12-03 was last modified: by Marché de Noël – Octeville-sur-Mer Octeville-sur-Mer Octeville-sur-Mer 3 décembre 2022 Octeville-sur-Mer Place du Général Charles de Gaulle Octeville-sur-Mer Seine-Maritime seine-maritime

Octeville-sur-Mer Seine-Maritime