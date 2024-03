Maman baleine – COMPLET Ludo-Médiathèque La Lettre Cenon, vendredi 29 mars 2024.

Maman baleine – COMPLET Spectacle pour les tout-petits 29 et 30 mars Ludo-Médiathèque La Lettre Gratuit sur inscription

Petits clapotis, gros soupirs, rires en cascade…Une immersion à ciel ouvert pour babillages et violoncelle, du premier son aux premiers mots, de la première caresse à la première exploration.

Quand son Baleineau naît, Maman Baleine l’accompagne à la surface de l’Eau, pour qu’il prenne sa première respiration. De l’eau à l’air, de l’air à l’eau, Baleineau peu à peu s’aventure jusqu’au bateau, bondit toujours plus haut vers l’Oiseau, et s’il se perd, Maman Baleine le rejoint sans trop tarder pour le cajoler et le rassurer.

Les spectateurs sont installés au cœur du spectacle, ils peuvent s’étendre, chantonner, reprendre la gestuelle des comptines au fil de l’histoire.

Par la Compagnie Les 13 lunes

Un spectacle proposé dans dans le cadre de la Semaine Nationale de la Petite enfance

Pour les 0–3 ans

Durée : 30 min

Gratuit sur inscription

Vendredi 29 mars Séance réservée aux assistantes maternelles 10h45 (accueil à partir de 10h30)

Samedi 30 mars En famille 10h30 – COMPLET

Ludo-Médiathèque La Lettre 2 Avenue du Président Vincent Auriol 33150 CENON

(c) Compagnie Les 13 lunes