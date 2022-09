Portes Ouvertes d’Ateliers d’Artistes Maison Folie Hospice d’Havré Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Portes Ouvertes d'Ateliers d'Artistes 8 et 9 octobre Maison Folie Hospice d'Havré

Gratuit sur réservation au 03 59 63 43 53 / culture-billetterie.tourcoing.fr

La Ville de Tourcoing organise des circuits en bus gratuits, pour découvrir les ateliers des artistes tourquennois participant à l'événement. Maison Folie Hospice d'Havré 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing

03 59 63 43 53 https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Maison-Folie-hospice-d-Havre Tour à tour devenue hospice, couvent et collège, la maison Folie hospice d’Havré est aujourd’hui un lieu d’échanges culturels. Expositions, spectacles, concerts, visites guidées, ateliers, la programmation met à l’honneur tant des artistes internationaux que locaux, privilégiant la diversité et l’accessibilité de son offre à tous les publics de la métropole lilloise. Les Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes mettent à l’honneur les arts plastiques et visuels. Près d’un millier d’artistes, professionnels et amateurs, se mobilisent chaque année en octobre pour faire de cet évènement culturel un moment inédit, riche en découvertes humaines et artistiques, dans des lieux surprenants, parfois insolites, toujours propices aux échanges et à la convivialité. Peintres, illustrateurs, sculpteurs, photographes, vidéastes, performeurs, graveurs, céramistes et bien d’autres invitent le public dans l’intimité de leur espace de création, à échanger sur leurs œuvres, leurs techniques et leurs sources d’inspiration. Que vous soyez artiste, passionné d’art ou à la recherche d’un week-end de découverte ou d’initiation aux arts plastiques et visuels, les POAA sont là pour vous ! Rendez-vous à la Maison Folie Hospice d’Havré, 100 rue de Tournai, le samedi 8 et le dimanche 9 octobre à 14h30. Embarquez pour une découverte artistique, qui vous emmènera dans un univers riche et surprenant au cœur de la ville ! Réservations possibles au 03 59 63 43 53 Retrouvez les artistes qui ouvrent leurs portes à Tourcoing.

https://www.tourcoing.fr/Des-idees-d-activite/Culture/L-actu-culturelle/Portes-Ouvertes-des-Ateliers-d-Artistes

