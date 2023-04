L’étang forestier – Ilôt de biodiversité Maison de la nature, 14 juin 2023, Boult-aux-Bois.

Mercredi 14 juin de 14h à 17h à la Maison de la Nature de Boult-aux-Bois.Venez découvrir le rôle des étangs en forêt, leur faune et leur flore.Gratuit et à partir de 5 ans..

2023-06-14 à ; fin : 2023-06-14 . .

Maison de la nature

Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est



Wednesday, June 14 from 2 to 5 pm at the Maison de la Nature in Boult-aux-Bois. Come and discover the role of ponds in the forest, their fauna and flora.

Miércoles 14 de junio de 14:00 a 17:00 h en la Maison de la Nature de Boult-aux-Bois. Venga a descubrir el papel de los estanques en el bosque, su fauna y su flora.

Mittwoch, 14. Juni von 14 bis 17 Uhr im Maison de la Nature in Boult-aux-Bois.Entdecken Sie die Rolle der Teiche im Wald, ihre Fauna und Flora.Kostenlos und ab 5 Jahren.

