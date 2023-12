25 ème Enduro club motocycliste Rocroi, 27 avril 2024, Rocroi.

Rocroi Ardennes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27

fin : 2024-04-27

Près de 600 pilotes sont inscrits pour le 25e enduro du Plateau de Rocroi Une fois de plus, l’équipe du Moto club du Plateau de Rocroi (MCPR) a tout mis en œuvre pour que cette édition soit une réussite tant sportive qu’au niveau de la vie associative. Le spectacle dans les spéciales chronométrées sera au rendez-vous Cette épreuve de régularité tout terrain, organisée sous l’égide de la Fédération française de motocyclisme (FFM), se déroulera sur un tracé de plus de 150 km L’entrée est totalement gratuite quel que soit l’endroit. Pour tout renseignement, s’adresser à Richard Huet au 03.24.54.11.17 ou 06.23.25.07.17. Déroulement de l’épreuve – A partir de 8 h, les pilotes s’élanceront 4 par 4 toutes les minutes à Mon Idée. – Première spéciale chronométrée en ligne à partir de 8 h 05 et jusque 18 h. Les pilotes devront franchir des obstacles artificiels. Du beau spectacle en perspective..

Rocroi 08230 Ardennes Grand Est



Mise à jour le 2023-12-14 par Ardennes Tourisme