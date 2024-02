La Vallée de l’Aisne à Mouron Challerange, samedi 27 avril 2024.

La Vallée de l’Aisne à Mouron Challerange Ardennes

Le Samedi 27 Avril à ChallerangeDECOUVERTE LA VALLEE DE L’AISNE :Vous longerez la rivière et observerez la diversité des prairies humides et du bocage.RDV à 9h, d’une durée d’environ 3h.Inscription obligatoire, org: 2C2A, avec le RenardSorties commentées et gratuites, inscription obligatoire auprès du service Natura 2000.Le lieu de rendez-vous sera communiqué lors de l’inscription.

0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27

fin : 2024-04-27

Challerange 08400 Ardennes Grand Est natura2000@argonne-ardennaise.fr

L’événement La Vallée de l’Aisne à Mouron Challerange a été mis à jour le 2024-02-23 par Ardennes Tourisme