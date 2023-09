Cirk’ensemble 4 espace jean vilar Revin Catégories d’Évènement: Ardennes

Revin Cirk’ensemble 4 espace jean vilar Revin, 26 avril 2024 20:00, Revin. Cirk’ensemble 4 espace jean vilar Revin Vendredi 26 avril 2024, 20h00 Le temps d’un spectacle unissant professionnels et amateurs (enfants), s’associant pour partager tous « ensemble » un moment de bonheur, les différences s’effacent et chacun trouve sa place. Vendredi 26 avril 2024, 20h00 1 Le temps d’un spectacle unissant professionnels et amateurs (enfants), s’associant pour partager tous « ensemble » un moment de bonheur, les différences s’effacent et chacun trouve sa place.

Durée : 1h00

A partir de 6 ans

Cirque / Danse / Théâtre / Chant Renseignements et réservations : 03.24.41.55.71 espace jean vilar place jean jaurès 08500 revin Revin 08500 Ardennes Détails Heure : 20:00 Catégories d’Évènement: Ardennes, Revin Autres Lieu espace jean vilar Adresse place jean jaurès 08500 revin Ville Revin Departement Ardennes Lieu Ville espace jean vilar Revin

espace jean vilar Revin Ardennes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/revin/