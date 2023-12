Salon du Printemps littéraire Mairie Erdeven Catégories d’Évènement: Erdeven

Morbihan Salon du Printemps littéraire Mairie Erdeven, 23 mars 2024, Erdeven. Erdeven Morbihan

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23

fin : 2024-03-24 . Le prochain salon du livre se tiendra le samedi 23 et dimanche 24 mars 2024. Nous souhaitons valoriser le territoire à travers la littérature : l’influence des environnements sur une langue, une écriture, un imaginaire ou le façonnage de personnages mais aussi l’écriture du lien viscéral entre un territoire et ses habitants en explorant les notions d’ancrage ou de déracinement. Dédicaces et rencontres d’auteurs adulte et jeunesse.

Ateliers participatifs pour enfants, expositions. .

Mairie Place de la Mairie

Erdeven 56410 Morbihan Bretagne

Mise à jour le 2023-12-27 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon Détails Catégories d’Évènement: Erdeven, Morbihan Autres Code postal 56410 Lieu Mairie Adresse Mairie Place de la Mairie Salle A + B Ville Erdeven Departement Morbihan Lieu Ville Mairie Erdeven Latitude 47.6416536 Longitude -3.1560135 latitude longitude 47.6416536;-3.1560135

Mairie Erdeven Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/erdeven/