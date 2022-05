Maestrias – Femmes inspirées, femmes inspirantes Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Maestrias – Femmes inspirées, femmes inspirantes Villeneuve-sur-Lot, 22 mai 2022, Villeneuve-sur-Lot.

2022-05-22 – 2022-05-22

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne La ville propose un tout nouvelle évènement mettant à l’honneur les savoir-faire féminins qu’ils soient professionnels ou amateurs. Cette manifestation se déroulera de 10h à 17h, rue des Cieutats. Le Programme : De 10h à 17h : Près de 30 exposantes présenteront leurs savoir-fairedans de nombreux domaines très variés. 11h : Inauguration de l’évènement avec la présence de Guillaume Lepers. De 11h30 à 17h :

– Spectacle de claquettes par l’association Kcepied.

– Déambulation dansée de Kolyani par l’association Danse la vie.

– Balade contées par l’association La Cabane-Heures vagabondes.

– Animations musicales… Restauration possible sur place avec le foodtruck de Mélo. La ville propose un tout nouvelle évènement mettant à l’honneur les savoir-faire féminins qu’ils soient professionnels ou amateurs. Cette manifestation se déroulera de 10h à 17h, rue des Cieutats.

