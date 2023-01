Macadam Singers – Concert folk américain Servon-sur-Vilaine Servon-sur-Vilaine Servon-sur-Vilaine Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

2023-05-12 19:00:00

Ille-et-Vilaine Servon-sur-Vilaine Un concert original autour des chansons emblématiques du cinéma américain des années 60 à nos jours, portées par deux voix, deux guitares et des percussions. Un voyage musical interactif et chaleureux.

Durée : 45 min

